Inter: vertice di mercato tra Thohir, Mazzarri e Moratti

09:00 - Erick Thohir sbarca ad Appiano Gentile dove incontra Massimo Moratti e Walter Mazzarri. La visita dell'indonesiano alla Pinetina è anche l'occasione per conoscere di persona il tecnico (finora c'erano stati solo colloqui telefonici) e per fare il punto sul mercato in vista di gennaio. Tanti i nomi in agenda: Vrsaljko per la fascia, Nainggolan a centrocampo, il possibile scambio Handanovic-Dzeko e il tris d'attaccanti Pinilla, Osvaldo e Bianchi.

Il grande obiettivo dell'Inter è arrivare tra le prime tre in campionato; per tornare in Champions e, soprattutto, per tornare ad avere a disposizione i milioni di euro garantiti dalla massima competizione europea per club. Per riuscirci, i nerazzurri dovranno necessariamente rinforzarsi a gennaio, visto che Roma, Juve e Napoli al momento sono un gradino sopra.



Con Mazzarri e Moratti, Thohir affronterà dunque il tema mercato a partire dalle fasce laterali. Vrsaljko, esterno del Genoa classe 1992, è il profilo ideale per la nuova Inter che ha in mente il tycoon: giovane, energica e piena di talento. A centrocampo il nome è sempre uno: Nainggolan del Cagliari, le cui origini indonesiane attirano particolarmente ET.



Se a inizio stagione il reparto avanzato sembrava tra i più coperti, la situazione attuale è sensibilmente cambiata. Icardi continua ad avere problemi fisici, Belfodil non convince del tutto mentre il recupero di Milito è più difficoltoso del previsto. Ecco perché l'Inter ha intenzione di muoversi anche in questo senso a gennaio. Dall'Inghilterra rilanciano un possibile scambio Dzeko-Handanovic col City, ipotesi da non scartare visto che la Beneamata ha già in casa il sostituto dello sloveno: Bardi. Sul taccuino di Mazzarri, però, ci sono anche Pinilla del Cagliari e Rolando Bianchi del Bologna, con cui il tecnico ha già lavorato ai tempi della Reggina. Senza dimenticare Osvaldo, vero e proprio pallino dell'allenatore, anche se il Southampton difficilmente lo libererà già a gennaio. La prima "follia" (in termini economici) di Thohir, però, potrebbe riguardare proprio l'ex giallorosso.