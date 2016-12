Inter: torna di moda Lavezzi per gennaio, ma il Psg non ci sente

15:58 - Dal summit di venerdì è uscito un nome nuovo (che poi tanto nuovo non è) per l'attacco dell'Inter: Ezequiel Lavezzi. Erick Thohir ha intenzione di investire subito, nel mercato di gennaio, per raggiungere almeno il terzo posto. Il Psg ha rifiutato la prima proposta ufficiale dei nerazzurri (prestito con diritto di riscatto), ma le parti potrebbero tornare presto a discutere della possibile cessione del Pocho.

L'attaccante argentino è uno dei primi nomi che compaiono nella lista di Mazzarri, che l'ha allenato ai tempi del Napoli. Il tecnico stravede per Lavezzi, che verrebbe utilizzato come seconda punta (in tandem con Palacio) nell'attuale modulo nerazzurro. Secondo quanto riferito dal portale francese 'Les Transferts', l'Inter nelle ultime ore avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Psg, chiedendo il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Una proposta che, però, non piace al club parigino, tanto da essere stata immediatamente rifiutata.



L'Inter, dunque, se vorrà Lavezzi dovrà acquistarlo a titolo definitivo, con conseguente esborso di denaro. Ecco perché i nerazzurri puntano a incassare un discreto assegno dalla cessione di Alvaro Pereira che, come riportato da Tuttosport, è cercato dal Cska Mosca. I nerazzurri chiedono 8 milioni di euro, mentre l'uruguaiano ha già detto sì agli emissari del club moscovita. Intanto rimangono vive le piste che riguardano Dzeko e Osvaldo, in uscita da City e Southampton. Thohir, a quanto pare, vuole fare subito sul serio.