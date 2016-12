Inter, Thohir: "Non puntiamo su Pirlo e Giaccherini" 

11:14 - Erick Thohir comincia a far sentire la sua voce. Intercettato dai cronisti a una premiazione di giovani imprenditori indonesiani, il nuovo proprietario dell'Inter parla di mercato e nega di puntare su Pirlo e Giaccherini per gennaio. Qualsiasi decisione in merito alla campagna acquisti sarà presa durante una riunione con Mazzarri e Moratti: "Si parlerà anche dei piani pluriennali della società. Ventola? Mi piaceva anche Martins...".

E' la prima volta che Thohir si espone pubblicamente sul tema calciomercato. La campagna acquisti di gennaio sarà argomento di discussione nel primo incontro con Moratti e Mazzarri fissato per il 15 novembre, quando il tycoon indonesiano si troverà in Italia per concretizzare il passaggio di proprietà. Si parlerà di budget e anche di giocatori. Al momento Thohir chiude alle ipotesi Pirlo e Giaccherini, tirate fuori in questi giorni dagli addetti ai lavori: "Nel corso della riunione - spiega Thohir secondo quanto riportato da 'Republika' - si parlerà anche dei piani pluriennali per la società. Per ciò che riguarda i giovani, tutto dovrà essere graduale. In prima squadra dovranno esserci calciatori maturi. Questo, comunque, non significa che non sto guardando anche a giocatori U-19. Dobbiamo fare tutto lentamente, non è detto che siano subito pronti per la prima squadra. Sia per il Dc United che per l'Inter la selezione deve partire già dall'Under 16".

Infine, dopo aver tirato fuori il nome di Ventola nello stupore generale, Thohir fa un altro riferimento al suo trascorso nerazzurro: "Ventola era un giovane giocatore di qualità, purtroppo esposto a molti infortuni. Ma questo non vuol dire che non fosse buono. Anche Obafemi Martins, per dire, non è mai riuscito a esprimersi al meglio, come tanti altri giovani giocatori non soltanto dell'Inter".

ZANETTI: "CON THOHIR UN'INTER ANCORA PIU' FORTE"

Ormai prossimo al rientro dopo l'infortunio al tendine d'Achille, Javier Zanetti - nel corso della presentazione della propria autobiografia - ha parlato della nuova proprietà dell'Inter: "Credo che Moratti abbia pensato come costruire una società più grande. Ha visto in queste persone delle qualità umane per far crescere il club, spero che insieme diventi un'Inter ancora più forte. Lo spero per tutti noi interisti".