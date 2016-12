Inter: su Ranocchia incombe Mourinho

15:03 - Sarà un gennaio piuttosto caldo in casa Inter: è risaputo che il club di Erick Thohir abbia avviato contatti piuttosto fitti col Chelsea per il passaggio in maglia blues di Fredy Guarin, ma il colombiano potrebbe non essere l'unico a lasciare Milano. Mourinho avrebbe chiesto espressamente di ricevere in regalo da Abramovich anche Andrea Ranocchia per puntellare la difesa e sostituire David Luiz in caso di partenza del brasiliano nel mercato invernale.

Sono solo rumors per ora quelli che coinvolgono l'ex centrale del Bari, che è reduce però da prestazioni non brillantissime con la maglia nerazzurra, vedi ad esempio la trasferta dell'Inter in casa del Napoli. A differenza del trasferimento di Guarin, sul quale Mazzarri ha dato il suo ok, un approdo in Premier League di Ranocchia potrebbe essere bloccato proprio dal tecnico livornese, che considera comunque il venticinquenne difensore una pedina fondamentale della sua gestione. A meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile da parte dalla società di Stamford Bridge. Occhio però all'entrata nella trattativa di altri club: su Ranocchia c'è l'interesse anche di Tottenham, United ed Arsenal.