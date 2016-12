Inter, senti Basta: "Sarei felice di giocare con i nerazzurri"

15:44 - L'Inter, non è un mistero, in passato l'ha cercato più volte. L'ultima quest'estate, ma poi non se ne fece nulla. Prima o poi, però, le strade di Dusan Basta e dei nerazzurri potrebbero incrociarsi: "Sono contento che mi seguano - dice l'esterno serbo a fcinternews -. Sono una grande squadra e quest'anno faranno molto bene in campionato. Un giorno sarei felice di vestire la casacca dell'Inter o di un'altra grande squadra italiana".

In attesa del grande salto, Basta sta bene all'Udinese: "Io a Udine sono felice e sto benissimo - spiega -. Ma, se qualcuno dovesse chiamare, allora valuteremo insieme alla società friulana il mio futuro. In questi anni abbiamo ottenuto grandi risultati e adesso tutti si aspettano che ci ripetiamo, ma non è giusto. Noi ovviamente ci proviamo, ma non è facile. Siamo un club di provincia e la Serie A in questa stagione è molto più competitiva rispetto a quella passata. Sono contento perché, così, le squadre sono più forti e quindi si potranno ottenere grandi risultati in Europa, in modo da poter rivedere quattro squadre italiane in Champions League".



Visto che si parla di Inter, Basta rivolge un pensiero al connazionale Stankovic, che contro il Giappone è salito a quota 103 presenze con la Serbia. L'ex centrocampista nerazzurro è diventato il giocatore serbo con più presenze in Nazionale: "Prima di tutto lui è una davvero grande persona - sotolinea Basta -. Ovviamente è stato anche un grandissimo calciatore, importantissimo per il mio Paese. Sono soddisfatto che abbia dato l'addio al calcio proprio in Serbia e che abbia salutato con una vittoria, visto che abbiamo sconfitto i nipponici per 2-0".