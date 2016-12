Inter, Rondon si candida: "Sarei orgoglioso"

17:42 - Il suo nome circola in casa Inter da qualche settimana, e Salomon Rondon sembra voler cogliere al volo l'opportunità. Intervistato dal quotidiano venezuelano El Nacional, il bomber del Rubin Kazan ha espresso tutta la sua gioia nel vedere il suo nome accostato ai nerazzurri: "La cosa mi riempie d'allegria, nonostante il mio infortunio (è appena rientrato da una frattura al metatarso, ndr) l'Inter mi segue e ne sono davvero orgoglioso".

I nerazzurri dovranno guardarsi dalla concorrenza, visto che sull'attaccante venezuelano ci sono anche alcuni club esteri: "Non posso nascondere - ha proseguito Rondon - che mi piacerebbe molto giocare in Italia, così come in Germania e in Inghilterra. Queste voci mi fanno gonfiare il petto. Però lasciamo tempo al tempo, ora mi mancano quattro partite con il Rubin e voglio lasciare un buon ricordo". Poi, a gennaio, potrebbe essere il momento di spiccare il grande salto.