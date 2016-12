Inter, Osvaldo o Dzeko: Mazzarri ne ha bisogno

16:02 - Thohir a Milano per Inter-Sampdoria. Per (ri)parlare con Mazzarri, Branca, Ausilio. Per incontrare ancora Moratti. E per mettere a frutto idee e occasioni per essere preparati, tutti all'Inter, a un intervento di mercato di stretta necessità: ovvero la ricerca di un attaccante di esperienza (non un anziano, di esperienza internazionale) che possa risolvere il problema numero uno di Mazzarri: la carenza di uomini gol. Dietro a Palacio ci sono malanni, problemi e gioventù.

Bisogna decidere. E investire. Non per un capriccio, ma per una esigenza tecnica che è sotto gli occhi di tutti e porta la firma di Milito, a lungo infortunato; Belfodil, non è ancora pronto per il grande salto; Icardi, alle prese con problemi fisici e non solo; Alvarez, che sta facendo benissimo, ma non è uomo-gol; di Palacio, che è un bene prezioso e ha fatto il suo dovere e molto di più.

L'occasione di sentirsi, ed essere, una squadra all'altezza della terza posizione va sfruttata con un acquisto mirato, in tal senso. E da settimane giungono segnali sia da chi gestisce la posizione di Osvaldo, che non si trova bene al Southampton, sia dalle parti del Manchester City dove Dzeko gioca poco e come un anno fa avrebbe voglia di cambiare: verso l'Italia. A questo punto, Thohir può programmare un investimento: intorno ai 20 milioni di euro, poi sta all'abilità degli uomini-mercato Inter strappare condizioni migliori. Comunque sia, un attaccante di questo livello può significare tanto nell'area avversaria. Quel che serve a Mazzarri.

Da segnalare anche le parole del procuratore di Pinilla, Francesco Caliandro, sovente accostato al mercato Inter di gennaio. "So che l'Inter è interessata a Pinilla, e ci fa piacere. Ma non alimentiamo i sogni: soprattutto i nostri"