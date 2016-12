Inter, occhi su "El Zlatan" Nicolas Castillo

16:22 - Sebbene le strategie di mercato siano congelate per via del cambio di proprietà, per l'Inter è sempre tempo di mercato. La conferma che la rete di osservatori in giro per il mondo è sempre in movimento arriva direttamente da il direttore tecnico dell'Inter, Marco Branca, che ai media cileni non ha nascosto l'interesse per Nicolas Castillo: "Lo stiamo seguendo, è un giocatore molto interessante. Un vero bomber". In patria lo chiamano "El Zlatan".

In Cile, patria dell'attaccante dell'Universidad Catolica, viene infatti paragonato a Zlatan Ibrahimovic e dopo essere stato protagonista al Mondiale under 20, gli occhi di mezza Europa sono stati puntati su di lui. In Portogallo ha tanti estimatori, ma anche in Italia con Verona e Udinese che già si sono mossi sulle sue tracce. C'è anche l'Inter, come confermato da Branca a El Mercurio: "Ci piace, ma al momento non possiamo fare operazioni di mercato, anche perché non sappiamo chi si farà carico del club dato il passaggio di proprietà".