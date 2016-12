Inter, mercato pazzo: Guarin è la pedina di scambio

15:30 - In attesa di certezze sul futuro, Mazzarri pensa al presente e pianifica con i dirigenti le strategie di mercato per gennaio. Il tecnico nerazzurro vuole Lavezzi, e non è una novità. Ma insieme al Pocho, nella lista dei desideri di Mazzarri c'è anche il nome di Menez. Prima però occorre far cassa. E l'uomo da "sacrificare" sembra essere Guarin, finito nel mirino del Chelsea e dello United, che in cambio potrebbe offire il Chicharito.

Mercato pazzo, dunque, in casa Inter. Mazzarri ha scritto la letterina di Natale a Thohir e aspetta risposte per capire che volto dare alla sua squadra e soprattutto per definire ambizioni e traguardi. Per agguantare la Champions servono rinforzi, ormai è chiaro. E il tecnico nerazzurro ha già fatto i nomi. Il primo della lista è sempre Lavezzi, ma per pensare in grande serve anche un esterno sinistro. L'identikit stilato da Mazzarri sembra portare diritto diritto a Menez, ma le opportunità del mercato potrebbero dare alternative molto interessanti.



Una cosa, comunque, è certa. Per comprare, l'Inter prima dovrà sfoltire la rosa e fare cassa. I soldi per arrivare al Pocho (o a un'altra punta) potrebbero così arrivare dalla cessione di Guarin, che piace molto al Chelsea (interessato anche a Ranocchia e pronto ad offrire Demba Ba o Mata) e al Manchester United, che in cambio potrebbe invece mettere sul piatto il Chicharito Hernandez. Branca e Ausilio sono volati in Inghilterra per sondare la Premier a caccia di affari (chieste informazioni su Jovetic e Dzeko) e a gennaio potrebbero esserci sorprese interessanti per i nerazzurri.



Sul piede di partenza alla Pinetina ci sono invece Belfodil, che potrebbe finire in prestito al Sassuolo, e Kuzmanovic, che potrebbe essere scambiato con Marquinho. A rischio in fine anche Pareira.