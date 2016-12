Inter, Mazzarri vuole Lavezzi: Thohir pronto a dire sì 

23:53 - Tutto su Lavezzi. L'Inter esce allo scoperto e per gennaio punta decisamente sull'esterno del Paris Saint-Germain, l'uomo giusto per Walter Mazzarri per rinforzare un attacco sinora quasi unicamente sulle spalle di Palacio. Per l'ex giocatore del Napoli, che piace molto anche al presidente Thohir, si parla di un prestito oneroso con dirittto di riscatto. L'ostacolo principale è l'ingaggio di circa 4 milioni che percepisce l'argentino in Francia.

Dopo essere stato vicino ai nerazzurri un anno e mezzo fa, prima del trasferimento a Parigi per 28 milioni di euro, ecco che il Pocho è tornato prepotentemente in orbita Inter. L'interesse di Mazzarri, i contatti continui con l'allenatore che lo ha lanciato a Napoli, il poco spazio che in questa stagione sta trovando nel Psg, avrebbero spinto Lavezzi a chiedere il trasferimento e il ritorno in Italia. Anche pensando al prossimo Mondiale e alla possibilità di giocare con continuità, per di più al fianco di Rodrigo Palacio. L'esclusione da parte di Blanc di Lavezzi dai convocati per la gara di campionato di mercoledì contro l'Evian testimoniano l'aria di crisi tra il Pocho e il Psg. L'argentino non avrebbe infatti problemi fisici. Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico della squadra parigina è andato su tutto le furie di fronte alle domande di mercato: "Se ci sono giocatori che vogliono andarsene farebbero meglio a parlare con i dirigenti. Lavezzi? A me non ha detto nulla".



Finora, l'argentino ha collezionato 11 presenze in Ligue 1, di cui 7 come titolare e sempre all'ombra di Cavani e Ibrahimovic: solo un gol per l'esterno che nelle ultime 7 partite di campionato è partito titolare solo due volte. L'Inter tratta sulla base di un prestito oneroso, con un diritto di riscatto per giugno che non vuole essere superiore ai 15 milioni. Il manager di Lavezzi, Alejandro Mazzoni, sarebbe oltretutto a Milano in questi giorni per discutere con l'Inter di alcuni problemi sorti in estate con il trrasferimento di Campagnaro.

Per arrivare subito al Pocho i nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Handanovic. Il portiere sloveno è destinato a entrare nell'affare, come riferisce MagazineInter.it. I parigini farebbero approdare l'argentino a Milano a gennaio per avere a giugno l'estremo difensore per la cifra di 20 milioni di euro. Una sorta di scambio non scritto... Per la porta nerazzurra, intanto, è già pronto Bardi, ora parcheggiato al Livorno.