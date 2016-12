Inter: l'obiettivo per gennaio è Dzeko, in alternativa c'è Matri

17:59 - Erick Thohir incontra il Psg, parla di Lavezzi ma sotto traccia lavora per un altro obiettivo. Vero è che il Pocho piace a Mazzarri ma il derby ha convinto l'allenatore nerazzurro della necessità di puntare su un attaccante di peso, su una vera prima punta che assista Palacio e offra quelle garanzie che Milito e Icardi al momento non danno. Ecco che allora il vero colpo pensato per gennaio è Edin Dzeko: operazione non facile, l'alternativa allora è Matri.

Tutto ruota attorno ai dubbi legati alla condizione fisica di Diego Milito e al recupero psico-fisico di Icardi, apparso ultimamente più concentrato su vicende extra-calcistiche che altro. La vittoria nel derby ha da un lato rilanciato le speranze nerazzurre di lottare per la zona Champions, piazzamento vitale per le ambizioni dell'Inter, dall'altro però ha confermato la necessità di dare un supporto a Palacio, giocatore infinito, sacrificato però in una solitudine logorante.



L'ideale, il giocatore che Mazzarri vorrebbe allora affiancare all'argentino, è Dzeko, legato al Manchester City da un contratto in scadenza nel giugno 2015. Stipendio inferiore rispetto a Lavezzi, il bosniaco guadagna poco meno di cinque milioni l'anno contro i sei del Pocho, ma soprattutto caratteristiche fisico-tecniche perfette per integrarsi con Palacio.



Operazione però non facile - sicuramente più agevole a giugno - ma caldeggiata e sostenuta da Mazzarri che in alternativa non vedrebbe male Alessandro Matri. Arrivato sul gong del mercato estivo al Milan, l'attaccante ex Cagliari e Juve, ha sinora trovato poco spazio e con il rientro di Pazzini rischia di trovarne ancor meno. La richiesta di un prestito, negli ultimi giorni di gennaio, è ipotesi dunque più che plausibile. Sempre che prima Thohir non voglia e riesca a regalare al suo tecnico Edin Dzeko.