Inter, il West Ham vuole Milito già a gennaio

12:13 - Dall'Inghilterra sono sicuri: Milito a gennaio sarà del West Ham. Il Mirror scrive di un forte interessamento degli Hammers per l'attaccante nerazzurro, in scadenza di contratto a fine stagione, che potrebbe concretizzarsi con un'offerta irrinunciabile già nella sessione di mercato invernale. Allardayce vorrebbe puntare sull'argentino per risolevvare la squadra e per rilanciarsi dall'acquisto-flop Andy Carrol, che non sta rendendo come ci si aspettava.

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, Sam Allardyce, manager degli inglesi, sarebbe in procinto di presentare un'offerta all'Inter per assicurarsi le prestazioni dell'argentino e anticipare quindi la scadenza del contratto con il club meneghino. Il West Ham ha chiesto informazioni anche su Demba Ba, punta del Chelsea, e Emmanuel Adebayor, attaccante che milita tra le fila del Tottenham.