Inter: il Psg blocca Lavezzi, virata su Lamela

21:34 - Le feste natalizie fanno registrare un brusca frenata per l'affare Lavezzi. Al Khelaifi, presidente del Psg, ha chiuso al possibile trasferimento in prestito del Pocho che, dunque, a gennaio dovrebbe rimanere in Francia. I parigini sono però disposti a liberare Pastore, ma il trequartista non corrisponde al profilo tracciato da Mazzarri, che cerca una punta o un attaccante esterno. Come Lamela del Tottenham, finito nel mirino dei nerazzurri.

Le recentissime parole di Lavezzi ("Una delle mie priorità è tornare in Italia, l'Inter è una grande squadra e fa piacere il loro interessamento") erano una sponda interessante su cui i nerazzurri volevano appoggiarsi. Il Psg, però, per il Pocho chiede 25 milioni di euro e non è disposto a farlo partire in prestito. Soluzione, quest'ultima, che i parigini accoglierebbero per Pastore, ma El Flaco - trequartista puro - non rappresenta il tipo di giocatore richiesto da Mazzarri.



Sfumato (almeno per gennaio) Lavezzi, l'Inter è pronta ad attuare il piano B: Erik Lamela. L'ex romanista, acquistato in estate dal Tottenham per 30 milioni di euro (più cinque di bonus), a Londra sta trovando pochissimo spazio e gradirebbe un ritorno in Italia per giocare con più continuità, soprattutto in vista del Mondiale brasiliano. I nerazzurri lavorano per il prestito e gli Spurs, a differenza del Psg, sembrano disposti a pronunciare il fatidico sì.