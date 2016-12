Inter, idea Pinilla per l'attacco

18:24 - Il pareggio di Bergamo lascia sul campo qualche segnale per il futuro dell'Inter e per capire quali saranno le strategie di mercato del nuovo club di Thohir, a cominciare dalla finestra di gennaio. Se Mazzarri nel dopo partita rimpiange il 34enne infortunato Milito, vuol dire che il tecnico sente l'esigenza di trovare un altro attaccante, perché quando Palacio, come ieri sera non fa il fenomeno e Alvarez non basta, serve un'altra punta.

Belfodil, squalificato a Bergamo, non ha superato momentaneamente l'esame e Icardi, messo in campo a partita in corso al posto di Guarin, che prende un palo e dentro l'area fa sempre il suo, non accontenta ancora Mazzarri per mancanza di sacrificio tattico.



Allora sta nascendo l'idea Pinilla, l'attaccante del Cagliari che per caratteristiche e abnegazione è un rinforzo ritenuto importante per gennaio. Non agevole come sempre aprire una trattativa con Cellino. Ma Mazzarri, che a proposito dei troppi gol subiti fa notare dopo la gara con l'Atalanta che, Cambiasso a parte, i centrocampisti dell'Inter sono molto offensivi - ieri c'erano Guarin, Alvarez e Kovacic, trequartista - indica la strada per la ricerca di un mediano come Dzemaili che possa dare più sostanza e protezione alla squdra. A Napoli gioca poco e l'esplosione con Mazzarri nel finale della scorsa stagione potrebbe portarlo all'Inter a gennaio. Come l'attenzione messa sul mercato per reperire un esterno difensivo per far rifiatare Jonathan e Nagatomo: questa volta, in concorrenza con il Napoli, gli occhi sono puntati sul torinista D'Ambrosio.