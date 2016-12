Inter, Fernando obiettivo di gennaio

09:37 - Il blitz del ds dell'Inter Piero Ausilio a Oporto per la sfida di Champions tra il Porto e l'Atletico Madrid non è casuale. Il club nerazzurro è prepotentemente sulle tracce di Fernando, già nel mirino durante il mercato estivo. Ora però il discorso è diverso, perché il centrocampista brasiliano con passaporto portoghese è in scadenza di contratto nel giugno 2014 e tra quattro mesi sarà a parametro zero. Con otto milioni si può fare.

Fernando non è affatto un nome nuovo per gli uomini di mercato dell'Inter. Il dt Marco Branca ci ha già provato in agosto, ma il presidente del Porto ha chiesto 10 milioni, infischiandosene del fatto di poterlo perdere a giugno a zero euro. A distanza di neanche due mesi, il club nerazzurro è tornato alla carica con l'obiettivo di arrivare al giocatore già a gennaio e consegnare a Mazzarri un importante rinforzo per il centrocampo. Fernando non ha intenzione di rinnovare con i Dragoes e l'Inter punta molto sulla sua volontà di cambiare aria per cimentarsi, a 26 anni, in una realtà più importante. I rapporti tra le due società sono ottimi: lo dimostrano le operazioni di mercato che hanno portato a Milano Guarin, Pereira e Rolando. All'orizzonte però c'è la minaccia Juve: il ds Paratici ha visionato Fernando nella partita di Champions tra Porto e Austria Vienna. Insomma la marcatura è stretta anche sul fronte bianconero. E' derby d'Italia anche fuori dal campo.