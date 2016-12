Inter, è Bardi la chiave per arrivare a Nainggolan

11:12 - L'Inter non molla Radja Nainggolan e punta su Francesco Bardi per convincere Cellino. Il portiere della Nazionale Under 21, ora a Livorno, è infatti di proprietà nerazzurra e la metà del suo cartellino potrebbe essere girata da Thohir al Cagliari con Agazzi ceduto ai toscani e il belga alla corte di Mazzarri. Un complicato giro di comproprietà e passaggi, legato comunque ai soldi cash che arriverebbero dalla cessione di Guarin.

L'operazione non è certo semplice e i dirigenti nerazzurri lo sanno. In tempi di crisi però, lavorare sugli scambi sembra essere l'unica possibilità per mettere mano alla rosa. Bardi piace a Cellino e l'idea di averlo a Cagliari potrebbe stuzzicare il patron dei sardi. In mezzo però ci sono alcuni tasselli da incastrare perfettamente. A cominciare dalla cessione di Guarin, che porterebbe nelle casse del club nerazzurro i soldi necessari proprio per l'assalto a Nainggolan. Poi occorrerà convincere sia Bardi che Agazzi. Ma questo dettaglio sembra preoccupare meno i protagonisti dell'intreccio di mercato. La parola passa ora a Cellino, che dovrà valutare l'offerta dell'Inter e confrontarla con quella della Juventus.