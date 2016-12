Inter attenta a Mourinho: il Chelsea vuole Ranocchia

11:48 - Spunta un'altra pretendente per Andrea Ranocchia: il Chelsea. Dopo Juve, Milan e Napoli anche il club inglese starebbe pensando al giocatore nerazzurro come possibile rinforzo del reparto difensivo. Josè Mourinho, da sempre grande estimatore del centrale interista, ha fatto un sondaggio su di lui giudicandolo il sostituto ideale di David Luiz, dato ormai per sicuro partente nella sessione di mercato estiva con destinazione Barcellona.

Non c'è pace per Andrea Ranocchia. L'avventura nerazzurra del difensore italiano è costantemente messa in discussione da voci di mercato che si susseguono senza sosta. L'ex giocatore del Bari è considerato un'eterna promessa: dato all'inizio di ogni ciclo nerazzurro come pilastro su cui costruire la difesa interista, non è mai riuscito a convincere fino in fondo nessun allenatore. Nella partita contro la Sampdoria gli è stato preferito Rolando, difensore roccioso di proprietà del Porto, arrivato a Milano in estate come sostituto proprio di Ranocchia. Dopo il possibile scambio con lo juventino Isla o con il napoletano Cannavaro, spunta così un'altra pretendente per il difensore interista: il Chelsea di Mourinho che lo ha messo in cima alla lista dei possibili sostituti di David Luiz da tempo nel mirino del Barcellona.