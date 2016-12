Inter, Alvaro Pereira in partenza: piace in Turchia

11:43 - Si prospetta un'Inter molto attiva nel mercato di gennaio. Mazzarri ha bisogno di rinforzi e Thohir sembra intenzionato a garantirli, ma prima di comprare bisogna vendere. A tal proposito uno dei nomi caldi è quello di Alvaro Pereira, sul quale sembrano esserci diverse squadre turche: "C'è il Mondiale, devo giocare molto per guadagnarmi la convocazione - dice all'emittente turca Radyospor -. La Turchia è un Paese bellissimo, mi piacerebbe giocarci".

Molto articolata l'intervista del giocatore uruguaiano, che sembra davvero pronto a lasciare Milano: "Potrei prendere in considerazione un'offerta dalle squadre turche. All'Inter non ho avuto molte possibilità per mettermi in mostra, e quindi l'idea è di andare via a gennaio. Le opzioni ci sono, poi valuterà il club: io però voglio lottare per il Mondiale e per questo voglio giocare di più nella seconda parte del campionato".



Una squadra interessata a lui potrebbe essere il Galatasaray, dove Pereira ritroverebbe anche due amici: "Penso che quello turco sia un campionato di buona qualità; ho anche molti amici lì, a partire da Muslera. E ho avuto l'opportunità di giocare per sei mesi a fianco di Wesley Sneijder, un giocatore eccezionale e un uomo fantastico: il suo gol alla Juve è stato splendido".