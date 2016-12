Iniesta in rotta col Barcellona, Manchester United pronto all'assalto 

11:52 - Immaginare un Barcellona senza Andres Iniesta è un'operazione complessa, ma molto d'attualità. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2015, i rapporti con la società azulgrana sembrano logori e qualsiasi tentativo di rinnovo al momento si è arenato. Il Manchester United, spinto dalla fame di David Moyes, sta pensando seriamente di formulare un'offerta e portare il giocatore a Old Trafford già nel mese di gennaio.

Sarebbe un colpo ad effetto: difficile, ma non da escludere. Perché, come risaputo, Iniesta è uno dei perni - assieme a Xavi e Messi - su cui si è costruito il ciclo vincente del Barcellona (tuttora in corso). Nella prospettiva dei tifosi blaugrana, è quasi impossibile rinunciare a un fuoriclasse del genere. Eppure, secondo 'Esport3', esistono degli spiragli perché cio avvenga. Don Andres, oltre alle necessarie garanzie contrattuali, avrebbe chiesto al club catalano il reintegro di Emili Ricart, il preparatore atletico che ha chiuso la sua relazione con il Barça nello scorso mese di giugno. Un personaggio stimato da tutto il gruppo e fondamentale nel recupero, ad esempio, di Eric Abidal. David Moyes attende con impazienza: il Manchester Utd, a gennaio, si farà trovare pronto.