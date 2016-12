Il Tottenham vuole Benitez: in estate l'assalto al tecnico del Napoli 

18:57 - Frank De Boer ma soprattutto Rafa Benitez. Obiettivi del Tottenham, numeri uno sull'elenco dei candidati per la panchina di White Hart Lane. Impossibile a gennaio, pronto a tutto il club inglese per strappare uno dei due all'Ajax o al Napoli a giugno. Notizia rilanciata dal Daily Mail: per ora solo sondaggi, visto che al posto dell'esonerato Villas Boas resta Tim Sherwood, ma per la prossima estate un pericolo sulla strada del Napoli.

In realtà un pericolo marginale per il Napoli perché da parte del manager spagnolo non c'è alcuna intenzione di mollare un progetto che lo esalta, una squadra e un club che lo stimano a dismisura, una città che da subito lo ha amato. E se l'estate è lontana, gennaio è invece vicinissimo e di conseguenza il mercato, con il nome di Song, centrocampista del Barcellona, sempre più caldo. Senza scordare Javi Garcia del Manchester City e il solito Gonalons.



Ma non solo, perché l'anno nuovo porterà i rientri di Marek Hamsik e Camillo Zuniga. Entrambi ai box da un po' di tempo, lo slovacco ha smaltito l'infortunio al piede e molto probabilmente tornerà a disposizione di Benitez per il 6 gennaio, quando si giocherà Napoli-Sampdoria al San Paolo. Per il colombiano, invece, il discorso è leggermente diverso perché dovrebbe rientrare tra i titolari nella sfida di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta.