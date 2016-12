Il Tottenham insidia il Milan per Honda

18:31 - Non è così scontato l'arrivo di Honda al Milan a gennaio. Stando a quanto riportato dai media inglesi, in particolare da Metro, il Tottenham starebbe seriamente provando a soffiare il giapponese ai rossoneri. Il fantasista è in scadenza di contratto col Cska Mosca e a gennaio sarà svincolato. Gli Spurs potrebbero battere la concorrenza del club di via Turati garantendo al giocatore un ingaggio superiore a quello che sarebbe in grado di proporre il Milan.

Il pericolo di vedersi soffiare il giapponese tanto a lungo corteggiato è reale perchè il Tottenham ha a disposizione molta liquidità e al giocatore, sempre secondo voci provenienti da Oltremanica, non dispiacerebbe affatto andare a Londra. Il Diavolo è avvisato.