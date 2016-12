Il Paris Saint-Germain offre 50 milioni per Pogba

20:13 - L'offerta irrinunciabile sarebbe arrivata. Come riportato da Maurizio Pistocchi nel corso di Serie A Live, il Paris Saint-Germain potrebbe offrire ben 50 milioni per acquistare Paul Pogba, e per il club di Galileo Ferraris sarebbe difficile rinunciare ad una cifra così elevata. Conte vorrebbe tenere il gioiellino ex United, ma con la sua cessione si potrebbe puntare ad un paio di acquisti top, quelli che mancano per fare il salto di qualità in Europa.

Pogba, arrivato lo scorso anno per la cifra irrisoria di 300 mila euro, si sta rivelando uno dei migliori giocatori della Signora con 4 gol in campionato e ben 5 assist.