Il Milan va su Nainggolan: offerta e sfida all'Inter 

11:24 - Il Milan va su Nainggolan e sfida l'Inter: Galliani ha chiesto a Cellino il centrocampista in prestito per gennaio. C'è anche il retroscena di una telefonata tra l'ad e il presidente del Cagliari alla cena di Allegri con la stampa. Galliani ha poi passato il cellulare al tecnico e ha aggiunto: "Dai Max, convincilo a mollarci Nainggolan...". Non è un'azione per infastidire i nerazzurri: il belga è un obiettivo concreto per i rossoneri.

Viste le difficoltà ad arrivare a Marco Parolo del Parma, il Milan ha pensato a Radja Nainggolan che è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri. Al tecnico aspetta l'arduo compito di convincere il suo ex presidente Cellino a far partire il centrocampista che serve come il pane ai rossoneri. Nainggolan non vede l'ora di approdare in una grande squadra, anche perché vuole guadagnarsi la convocazione per i Mondiali. Il ct belga Wilmots ha però avvertito che le sue scelte dipenderanno anche dalle esperienze a livello internazionale, quelle che al mediano rossoblù mancano. Per questo motivo i rossoneri possono sembrare in vantaggio, ma l'Inter può giocare altre carte. Radja, di origini indonesiane, è l'obiettivo numero uno di Erick Thohir che con la cessione di Guarin può offrire di più al Cagliari e portare il suo pupillo in nerazzurro. Un colpo per il campo e per il marketing... Intanto la Juventus, che in estate aveva provato il tutto per tutto per prenderlo, sta a guardare alla finestra.