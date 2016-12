Il Milan e Nainggolan: accordo pronto, ma... 

17:40 - Nainggolan al Milan. E’ fatta? Di sicuro il Milan ha trovato con il Cagliari un accordo che è una sorta di priorità rispetto alla concorrenza: 7-7,5 milioni di euro, più Cristante, più gli ottimi rapporti fra Galliani e Cellino, ivi compresa la volontà del giocatore che non pone certo ostacoli a un suo passaggio in rossonero.

Però il Milan non è solo. Non lo è mai stato e soprattutto non è stato il primo club a interessarsi al giocatore indonesiano. C’è stata la Roma, la scorsa primavera-estate; poi è arrivata la Juventus, quindi l’Inter di Moratti e Thohir, poi di Thohir soltanto: con tanto di dichiarazioni.

Poi all’estero l’interesse di Paris St Germain e Manchester City, un po’ meno quello del Barcellona, hanno fatto il resto. Ponendo attorno al centrocampista una serie di interessi tecnici da far balenare a Cellino l’idea che i 15 milioni richiesti per cedere Nainggolan siano addirittura pochi. Per questo la priorità del Milan è destinata a sopportare tensioni europee e volontà altrui. Non sarà facile. Soprattutto non sarà così immediato.

Il Milan a gennaio deve preparare lo sbarco di Honda: un inserimento tecnico e di immagine cui il club rossonero, sulle doppie competenze di Galliani e Barbara Berlusconi, punta molto. La gestione tecnica e di mercato dell’affare è stata curata da Galliani, per dare ad Allegri quella qualità aggiunta al centrocampo che è il difetto riscontrato in questa metà stagione: l’altra parte, commerciale e di immagine, è per Lady Barbara il punto di partenza di una nuova strategia aziendale che punta, decisa, al mercato asiatico. E Honda è l’uomo-immagine del calcio di quella parte del mondo.

I primi dieci-quindici giorni di gennaio saranno così, destinati a Honda, e all’ingresso in prima squadra di Rami. Poi il Milan si dedicherà per intero all’affare Nainggolan. Partendo da un punto, diciamo, di privilegio.