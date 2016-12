Il Liverpool blinda Suarez: contratto record a 13 milioni all'anno 

16:45 - Meglio di lui solo Messi, Ronaldo e Ibrahimovic. Questo se le indiscrezioni circa il nuovo rinnovo contrattuale di Luis Suarez col Liverpool che rimbalzano su tutti i tabloid inglesi trovassero conferma. In realtà tutto viene dato come deciso: l'uruguagio, legato ai Reds sino al 2016, prolungherà il suo accordo arrivando ad uno stipendio annuo vicino ai 13 mlm di euro. Una somma impossibile per i club a lui interessati, fra questi anche la Juve.