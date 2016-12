Il Genoa sogna El Shaarawy, ma il Milan dice no 

13:44 - Enrico Preziosi ha provato a riportare a "casa" El Shaarawy, ma il Milan ha detto no. Infatti il presidente del Genoa ha fatto un sondaggio con l'amico Adriano Galliani per avere in prestito il Faraone a gennaio. L'attaccante, cresciuto in rossoblù, resterà certamente in rossonero: ora che sta recuperando dall'infortunio Allegri punta fortemente su di lui per ripartire. Il numero 92 ha anche bisogno di continuità per guadagnarsi i Mondiali.

Il presidente del Grifone puntava proprio sulla voglia di El Shaarawy di andare in Brasile con la Nazionale e gli ha offerto un posto da titolare inamovibile nel tridente di Gasperini. Nulla da fare perché anche l'attaccante vuole rimanere a Milanello e tornare ai livelli dello scorso anno. E Allegri sta pensando al ritorno al tridente per trovare un posto al Faraone. La prossima partita sarà, il 23 novembre, proprio contro il Genoa e il tecnico milanista spera di averlo già a disposizione.