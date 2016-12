Il Corinthians scarica Pato: Arsenal e Tottenham si muovono

13:48 - Nemmeno il ritorno in Brasile è riuscito a ridare lustro alla carriera sottotono, stando alle attese, di Alexandre Pato. L'ex Milan ora è contestato anche dai suoi tifosi che ne hanno chiesto la cessione alla società. In Europa, specialmente in Premier League, le prime mosse sono già state fatte con Arsenal e Tottenham che hanno fatto un sondaggio col Corinthians: "Se sono davvero interessate - ha spiegato il ds Andrade - a gennaio può partire".

Dal momento del suo ritorno in Patria, il Papero ha totalizzato 52 presenze limitando sì il numero degli infortuni ma al tempo stesso anche quello dei gol: solo 16. Un rientro in Brasile lontano dalle aspettative del giocatore e dei tifosi che, dopo pochi mesi, potrebbero vedere il ritorno in Europa del brasiliano. L'Arsenal, sempre alla ricerca di punte con Giroud che segna solo in casa (e poco) e Bendtner che non si è più ripreso dall'avventura alla Juventus, è interessata. Ma non è sola. Anche il Tottenham ha mostrato un certo interesse per l'attaccante. Non resta che fare un'offerta, come spiega il ds Andrade a Radio Bandeirantas: "Difficile che resti in Brasile, ma se Arsenal e Tottenham lo vogliono davvero, Pato può partire già a gennaio".