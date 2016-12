Il Barcellona sempre più interessato a Reina 

14:37 - Per una volta l'obiettivo del Barcellona non è un attaccante, ma un portiere. I blaugrana cercano il sostituto di Valdes, che ha già annunciato l'addio per giugno. Oltretutto non è chiaro anche il destino del suo secondo, Pinto, è così Zubizarreta e Martino devono muoversi. In cima alla loro lista c'è Pepe Reina attualmente al Napoli, ma di proprietà del Liverpool: a fare gola è il costo del cartellino già fissato in 5 milioni di euro.

Una cifra davvero abbordabile per un club come il Barcellona anche perché verrebbe divisa, come concordato da Reina con i Reds (a cui è legato fino al 2016), in due tranche da 2,5 milioni di euro ciascuna. Nonostante la parole del ds partenopeo Bigon, che ha più volte sottolineato come Reina (visionato dai catalani in occasione del match di Champions a Marsiglia) a fine stagione lascerà Napoli, non è detto che Benitez non chieda alla società di de Laurentiis di trattenerlo. Sopratutto se continuerà a fornire prestazioni positive come quelle di questo primo scorcio di stagione. In questo caso l'alternativa risponde al nome di Marc-André ter Stegen, estremo del Borussia Mönchengladbach e della nazionale tedesca, più volte seguito dal Barça.