Ibrahimovic, nuovo amore: "Celtic? Mi piacerebbe per chiudere la mia carriera"

16:02 - Sarà il fascino del "You'll Never Walk Alone", sarà la voglia di compiacere una delle più grandi tifoserie d'Europa, sarà pure l'ampia gamma di squadre che vanno annoverate nel suo immenso cuore ma l'uscita di Ibrahimovic riportata con grande enfasi dallo Scottish Sun probabilmente ha più della boutade che altro. "Il Celtic è un club con grande tradizione - ha dichiarato infatti lo svedese del Parsi Saint Germain - un club dove a qualunque grande giocatore piacerebbe chiudere la carriera. Come potrei dire di non voler giocare davanti a questi tifosi ogni settimana? Mai vista un'atmosfera come quella del Celtic Park". Chiusura in Scozia, dunque, per l'ex Ajax, Juve, Inter, Barcellona e Milan? Difficile, a meno che in quella cameretta in cui da bambino ha sinora giurato di aver avuto tutte le sciarpe delle squadre con cui poi, guarda caso, ha giocato non ce ne fosse anche una biancoverde...