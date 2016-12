Guarin-Chelsea: intesa tra i club, ma il colombiano chiede troppo

14:03 - Il vertice di giovedì, con Marco Branca e Piero Ausilio, è servito a Erick Thohir per fare il punto della situazione in vista del mercato di gennaio. Su Guarin c'è stata la conferma di una trattativa a buon punto con il Chelsea, ma la richiesta di ingaggio è considerata troppo alta dal club londinese. Sono state invece rifiutate tre offerte importanti per Kovacic, provenienti dal Manchester United, Galatasaray e Shakhtar Donetsk.

La trattativa col Chelsea per cedere Guarin a gennaio, dunque, prosegue spedita e con ogni probabilità verrà chiusa, anche se le richieste . Si registra una frenata per quanto riguarda l'assalto a un attaccante, visto che Thohir - con Ausilio e Branca - vuole attendere metà gennaio per valutare se il recupero di Icardi e Milito consentirà al club di provare a prendere Nainggolan e non un centravanti.



Intanto, per Kovacic, i nerazzurri hanno rifiutato alcune proposte importanti da Manchester United, Galatasaray e Shakhtar Donetsk. Offerte che avrebbero fruttato alla società una plusvalenza di 25 milioni di euro.