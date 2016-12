Galatasaray: Mancini vuole El Shaarawy a gennaio. I rossoneri pensano a Sneijder

13:29 - La fine del tunnel è ormai vicina. Stephan El Shaarawy, out da un mese e mezzo per una microfrattura al quarto metatarso del piede sinistro, martedì riprenderà ad allenarsi con la squadra e già sabato prossimo potrebbe andare in panchina nel match tra Milan e Genoa. Intanto, il Faraone è finito nel mirino del Galatasaray di Roberto Mancini, che a gennaio potrebbe tentare l'assalto all'attaccante rossonero. Il Milan pensa al clamoroso scambio con Snejider.

In Turchia sono certi che l'ex tecnico di Inter e City, al momento della firma avvenuta a fine settembre, abbia avuto dal Galatasaray più di una garanzia circa i rinforzi per il mese di gennaio. Il club di Istanbul è sesto in campionato a -9 dalla capolista Fenerbahce, mentre in Champions si giocherà il passaggio del turno nelle ultime due giornate.



Mancini vuole rinforzi importanti per la seconda parte di stagione ed El Shaarawy sarebbe il nome in cima alla sua lista, per andare a comporre un tridente - con Sneijder (di cui si parlerà più avanti) e Drogba - di tutto rispetto. Molto, ovviamente, dipenderà dall'eventuale passaggio del turno in Champions League: in caso di qualificazione agli ottavi, infatti, un investimento massiccio da parte del club turco è dato per scontato.



Resta poi da capire quale sarà la volontà del Milan, che sicuramente in questo momento non ha alcuna intenzione di cedere il Faraone. Anche perché il probabile ritorno al 4-3-3 garantirebbe all'ex genoano di giocare nel ruolo (attaccante esterno di sinistra) a lui più congeniale. In caso di offerta indecente, però, ogni scenario potrebbe completamente mutare. Anche perchè i rossoneri starebbero pensando di inserire in un'eventuale trattativa proprio Wesley Sneijder, vecchio pallino dei dirigenti milanisti. Il trequartista non potrebbe giocare in Champions ma rappresenterebbe un colpo anche mediatico. La risposta all'arrivo di Thohir con l'approdo di un ex interista. L'ennesimo.