Fiorentina, tutti pazzi per Cuadrado: l'Arsenal offre 30 milioni 

16:25 - Quattro gol in tre partite per prendersi la scena. Cuadrado è l'assoluto protagonista dell'ultima settimana di estasi della Fiorentina. La sua crescita ha stupito anche i top club europei: la Juve lo osserva da tempo, Bayern e Barcellona lavorano sotto traccia, l'Arsenal invece ha spedito un emissario a Verona per vederlo all'opera. I Gunners potrebbero ripresentarsi a gennaio con 30 milioni, ma la Viola ha intenzione di resistere.

L'obiettivo è quello di concludere il campionato con Cuadrado. Montella ne apprezza le doti atletiche, la versatilità, il cinismo sotto porta. La settimana più bella della storia recente della Fiorentina è coincisa con l'assenza di Gomez, con la rinascita di Giuseppe Rossi e con la consacrazione del colombiano, capace di far gol al Pandurii e al Chievo (doppietta decisiva). Il suo cartellino è a metà con l'Udinese, in estate bisognerà ridiscutere tutto. Pradè, ds viola, è realista: "Cuadrado è uno di quei 4-5 giocatori in Europa che ti spaccano la partita, proveremo a trattenerlo".

Magari a gennaio, perché a giugno sarà difficile. L'Arsenal, come ribadito, si farà avanti con trenta milioni, la stessa cifra che sembra in grado di investire il Bayern Monaco. Anche il Barcellona, sempre alla ricerca di esterni bravi tecnicamente e a saltare l'uomo, potrebbe fare un tentativo. E infine la solita Juve, che già la scorsa estate si era informata senza successo. La pista estera resta al momento la più credibile.