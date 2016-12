E' asta per Menez. Juve, Milan e Monaco sul francese del Psg 

16:43 - Una vera e propria asta. E' quella che sta per scatenarsi intorno a Jeremy Menez. il trequartista francese del Psg è in scadenza di contratto e le big europee si stanno muovendo per assicurarsi le sue prestazioni. Negli scorsi giorni si era parlato di un interesse di Juve e Milan nei confronti del 26enne. Le due italiane devono stare attente, secondo RMC, al Monaco di Ranieri che ha a disposizione molta liquidità e potrebbe battere l'agguerita concorrenza.

Il club monegasco sarebbe addirittura in pole. Menez avrebbe infatti già avuto un contatto con il tecnico Claudio Ranieri.