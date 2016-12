Clamoroso: Pirlo all'Arsenal, ma è un fotomontaggio

17:49 - Andrea Pirlo potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione. Il giocatore, in scadenza di contratto a giugno, sarebbe pronto ad abbandonare l'Italia per approdare in un campionato estero. Secondo il britannico Daily Star, il fantasista bresciano potrebbe concludere la sua carriera all'Arsenal. Il tabloid d'oltre Manica propone addirittura un fotomontaggio ben riuscito con Pirlo che calza a pennello la divisa ufficiale dei Gunners. "I nostri artisti hanno voluto mostrare ai tifosi dell'Arsenal come vestirebbe bene la maglia biancorossa sul fantasista italiano". Pirlo è infatti considerato in Inghilterra il più grande talento italiano e sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte.