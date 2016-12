Clamoroso dalla Spagna: il Barça vuole Van Persie

10:44 - Non basta il momento complicato in Premier League, il Manchester United deve anche fare i conti con gli assalti ai suoi gioielli. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano catalano Sport, il Barcellona starebbe pensando seriamente a Robin Van Persie per il mercato di gennaio. Martino vuole infatti una punta di peso per rinforzare l'attacco, l'olandese potrebbe dal canto suo pensare di lasciare l'Inghilterra per tentare l'esperienza spagnola. Ma Moyes, manager dello United, per ora non sembra sentirci. Dopo la sconfitta interna di sabato contro il Newcastle, che ha proiettato i Red Devils a meno 7 dalla zona Champions, l'ex tecnico dell'Everton ha ribadito che nonostante la pessima stagione sin qui disputata Van Persie non lascerà l'Old Trafford. La trattativa sembra complicata anche dal lato catalano: il Barcellona, storicamente, non spende mai nel mercato di gennaio, e per strappare l'olandese nel mercato invernale servirebbero una buona manciata di milioni.