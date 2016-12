Borussia Dortmund, Gundogan non rinnova: la Juve ci prova 

13:59 - La trattativa per il rinnovo tra Gündogan e il Borussia Dortmund è in fase di stallo. Il centrocampista tedesco ha il contratto in scadenza nel giugno del 2015 e per ora sta prendendo tempo ben sapendo che su di lui ci sono gli occhi delle grandi d'Europa, Real e Barcellona su tutte, come quelli della Juve. "Ancora non sappiamo come andrà a finire": queste le parole del dirigente del Borussia Hans-Joachim Watze che alimentano le speranze bianconere.

L'infortunio che da metà agosto lo sta tenendo fermo ai box non ha certo fatto spegnere i riflettori sul forte centrocampista di origine turca, pallino di Jurgen Klopp. Considerato uno dei registi più completi d'Europa, da tempo nel mirino di Florentino Perez che lo ha individuato come erede perfetto di Xabi Alonso, Gundogan sta da tempo discutendo con la dirigenza del Borussia i termini di un rinnovo che per il momento sembra però essere ancora lontano. Spazio dunque per l'inserimento, oltre che del Real e del Barcellona, per la Juve, non a caso alla ricerca, in prospettiva, di una nuovo Pirlo.