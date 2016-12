Bologna, Pioli in bilico: Zola e Baggio in agguato

11:24 - Lotta tra numeri dieci per la panchina del Bologna. Il destino di Stefano Pioli, infatti, sembra ormai segnato e nelle prossime ore al suo posto potrebbero arrivare Gianfranco Zola o Roberto Baggio. Spinto dal consulente esterno di mercato Salvatore Bagni, l'ex tecnico del Watford sembra in vantaggio sul "Divin codino", ma non sono esclusi affascinanti colpi di scena dell'ultimo momento.

Per la panchina del Bologna, dunque, Guaraldi punta in alto e vuole regalare alla città un nome importante per ridare entusiasmo all'ambiente. Una corsa a due tra Zola e Baggio, con l'ex stella del Napoli però ancora poco convinta dal progetto. Bagni cercherà di fargli cambiare idea, ma se non ci riuscirà, allora toccherà a Baggio.



Dopo l'eccezionale stagione '97/'98 all'ombra delle Due Torri, il Codino in città è un mito. E l'idea di vederlo alla guida della squadra piace a molti. Guaraldi l'ha già incontrato e pare che Roberto sia molto tentato dall'avventura, anche se al momento non c'è una vera e propria offerta del patron, ma solo un sondaggio. Le alternative sono Cosmi, Malesani e Ballardini.