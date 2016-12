Blanc, sponda alla Juve: "Menez? Se vuole può partire"

20:57 - Laurent Blanc apre uno spiraglio alla Juve. L'allenatore del Paris Saint-Germain ha commentato così le voci che vorrebbero Jeremy Menez vicino ai bianconeri: "Ha un contratto che scadrà l'anno prossimo, per cui è in una posizione di forza e, se vuole, da gennaio potrà trovarsi un altro club"-continua- "Noi non possiamo obbligarlo a restare". Dichiarazioni importanti da parte dell'ex c.t. della Francia, ora sta a Marotta saperne approfittare.

Parole che stonano in pieno con quelle del proprietario del club parigino, Nasser Al-Khelaifi. Lo sceicco, infatti, in una recente intervista aveva affermato: "Nonostante le numerose voci di mercato, nessun grande giocatore della mia squadra lascerà il club a gennaio". Evidentemente Menez non è considerato tale...