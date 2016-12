Besiktas, caccia al top player: Pirlo nel mirino

17:03 - Dalla Turchia arriva un'indiscrezione: il Besiktas vuole Andrea Pirlo. Il club di Istanbul è in cerca di un top player da regalare ai tifosi amareggiati per i risultati deludenti delle ultime stagioni, e per competere alla conquista del campionato turco. L'ex squadra di Guti e Quaresma è molto interessata anche a Ronaldinho, che rappresenterebbe la prima scelta, in scadenza di contratto con l'Atletico Mineiro a giugno 2014.

Andrea Pirlo è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione, le sue recenti prestazioni hanno attirato molti top club europei convinti a puntare su di lui nonostante i trentaquattro anni. Sul centrocampista bresciano circolano voci di possibili interessamenti di Real Madrid e Chelsea, ma il Besiktas, per competere alla blasonata e spietata concorrenza, sarebbe disposto a mettere sul piatto un contratto di oltre tre milioni a stagione.



Difficile immaginare che il regista bianconero possa accettare la Turchia come ultima destinazione della sua carriera, ma il precedente caso Sneijder non esclude niente. La prima scelta del Besiktas sarebbe Ronaldinho, desideroso di tornare in Europa, ma in una piazza più prestigiosa e in un campionato più affascinante rispetto a quello turco.