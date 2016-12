Berlusconi vede Seedorf: sarà l'olandese il nuovo allenatore del Milan 

18:52 - Ormai non ci sono più dubbi: Clarence Seedorf sarà il prossimo allenatore del Milan. La conferma arriva dopo un incontro tra l'olandese e il Silvio Berlusconi, avvenuto a Roma nei giorni scorsi. Un summit tra i due, per pianificare il futuro, che si è concluso con una stretta di mano dopo aver raggiunto l'accordo. Il presidente rossonero ha voluto fortemente l'ex centrocampista del Diavolo che prenderà il posto di Allegri a luglio.

Il ritorno di Seedorf al Milan non è ufficiale, ma ufficioso. A meno di clamorosi ripensamenti, qualcuno parla di Cesare Prandelli, Clarence si siederà sulla panchina rossonera, il prossimo luglio, per la sua prima esperienza da allenatore. L'olandese arriva con un anno di ritardo: Berlusconi lo ha corteggiato per diverso tempo e ora è riuscito a riportarlo a "casa". In questi mesi Seedorf si dovrà preparare e dovrà conseguire il patentino per cui sta studiando da diverso tempo.