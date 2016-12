Benitez cerca il vice-Higuain: c'è Barrios e... 

16:40 - Arsenal 2-Napoli 0. Una sconfitta che è (quasi) una snetenza: la squadra di Benitez senza Higuain offre un senso di smarrimento offensivo, di forza d'urto, di mentalità. Un problema: da affrontare sul campo, e qui tocca al tecnico; e anche al mercato d'inverno, gennaio: per trovare un attaccante che possa affiancare/sostituire Higuain. Sappiamo come De Laurentiis sia stato vicino a Jackson Martinez (Porto), ma costava un'enormità, 40 milioni. E adesso...

E adesso il club partenopeo è al lavoro. La premessa è che Higuain non basta, e lo si capisce quando è assente: De Laurentiis l'ha ribadito subito dopo la gara di martedì all'Emirates Stadium. Zapata sarebbe il sostituto naturale, ma è un giovane, dunque una prospettiva. Callejon e Pandev non hanno le caratteristiche di primo attaccante; Insigne e Mertens sono alternative d'attacco esterno; e la straordinaria vena del gol che Hamsik ha mostrato ai primi approcci di stagione è stata un'eccezione, non la regola.

Di qui il problema, tecnico e di mercato. Il sogno estivo era Jackson Martinez: sraebbe stato fantastico. Ma il Porto aveva fissato la clausola a 40 milioni, poteva scendere a 37-38, non aveva senso insistere. L'altro nome era Matri, 12 milioni: è finito al Milan, e al Milan non sta andando granché (forse al Napoli avrebbe avuto più spazio). Ora si può guardare al mercato interno riavviando la discussione col Catania per Bergessio, già dì sondato ad agosto. Oppure orientare le attenzioni su Lucas Barrios, gigante paraguayano arrivato ad agosto allo Spartak Mosca per 7 milioni.