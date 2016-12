Barcellona: Scolari al posto di Martino dopo il Mondiale

10:18 - Da qualche settimana si parla di un possibile addio al Barcellona da parte del tecnico Gerardo Martino, che non si troverebbe a proprio agio alla guida dei catalani. Adesso, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e brasiliana, sarebbe già stato scelto il sostituto del "Tata": si tratta di Felipe Scolari, attuale c.t. della Seleçao, che diventerebbe l'allenatore dei blaugrana al termine del Mondiale 2014.

Martino, che per ora ha smentito un suo prossimo addio al Barcellona, in questo momento è in Argentina dove venerdì - a Rosario - incontrerà Messi, alle prese con il recupero dall'infortunio muscolare. La Pulce, ferma da oltre un mese, tornerà a essere a disposizione nel 2014.