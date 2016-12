Barcellona, Rosell: "Faremo il possibile e l'impossibile perché Messi resti qui" 

18:44 - Il rinnovo del contratto di Messi sta diventando un giallo in casa Barcellona. Mentre il numero 10 blaugrana prosegue il suo recupero in Argentina, in Spagna crescono i rumors riguardo a una possibile lotta interna al club catalano. Le parole del responsabile economico della società Javier Faus ("Non c'è alcun bisogno di un nuovo contratto") hanno creato infatti grosso malcontento nel clan Messi. E allora il presidente Rosell ha cercato di smorzare i toni: "Faremo il possibile e l'impossibile perché rimanga".

"Finché io sarò il presidente di questo club - ha aggiunto Rosell - faremo di tutto perché Messi sia un nostro giocatore. E lo faremo in modo intelligente". Parole pronunciate per tentare di smorzare una pericolossisima querelle che sta comunque prendendo corpo in Spagna, soprattutto per un certo malcontento che l'entourage dell'argentino non ha tenuto nascosto. Perché c'è il timore che qualcosa si stia in realtà muovendo sotto traccia e che l'exit strategy che vorrebbe Messi non più centro gravitazionale del mondo blaugrana sia in qualche modo silenziosamente iniziata. Dubbi che l'argentino inizia a nutrire e che rischiano di portare a un pericoloso braccio di ferro.



Alle parole di Javier Faus viene contrapposta da un lato la fermezza con cui questa estate Leo ha chiuso le porte alle offerte milionarie pervenute, fra l'altro, anche dal Bayern dell'ex Pep Guardiola, e dall'altro il fatto che quel rinnovo contrattuale tanto osteggiato dal responsabile economico del club sia invece qualcosa di già pattuito col presidente.



Strategia? Gioco di squadra? Cosa c'è sotto, si sono domandati gli uomini del fuoriclasse argentino. E con Neymar sempre più integrato e leader del nuovo Barcellona, ecco che il malcontento può diventare una bomba a orologeria. Col timer puntato sul prossimo mese di giugno. Un timer che le parole di Rosell potrebbero comunque non aver arrestato.