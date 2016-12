Barcellona: preso Toni. Ma è uno scherzo

16:24 - Luca Toni passa al Barcellona. L'attaccante del Verona ha firmato un contratto fino al prossimo giugno con opzione sul secondo anno. Ai veneti vanno due milioni di euro. Questa la notizia rilanciata dai media spagnoli sabato mattina. Ma si tratta di uno scherzo. In Spagna si celebra il "dia de los Santos Inocentes", l'equivalente del nostro 1 Aprile. La punta degli scaligeri, autore di 7 gol in 15 partite, è stata vittima di una "inocentada".

A diffondere la falsa notizia Sphera Sports che ha descritto Toni come il nuovo Larsson (in blaugrana dal 2004 al 2006) cercato dal Barcellona: un attaccante non più giovane ma utile e sempre pronto quando viene chiamato in causa. In più la testata ha spiegato che la presentazione avverrà il prossimo lunedì e aggiunto che il direttore sportivo veronese Sean Sogliano ha facilitato l'operazione. Come parziale contropartita il Barça potrebbe dare il centrale Gomez. Una 'bufala' in piena regola e ben confezionata. Lo stesso Toni avrà sorriso nel vedere il suo nome accostato al club catalano.