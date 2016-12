Barcellona, Messi chiede un nuovo aumento di ingaggio

15:58 - Leo Messi è arrivato questa notte in Argentina per proseguire il suo piano di recupero dopo l'infortunio di inizio novembre: un lavoro che dovrebbe riportarlo in campo a metà gennaio. Intanto in Spagna continuano però le voci che lo vogliono al centro di movimenti di mercato: il quotidiano As, in particolare, sostiene che viste le tante offerte - Manchester Utd, Bayern, Chelsea e Inter - l'argentino avrebbe chiesto un nuovo aumento di ingaggio.