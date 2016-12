Barcellona: Martino vuole Guarin per rinforzare il centrocampo

12:46 - Fredy Guarin è inseguito da mezza Europa. In particolare sul colombiano dell'Inter sarebbe forte il pressing del Barcellona: il tecnico blaugrana Martino avrebbe infatti richiesto il centrocampista al presidente Rosell per rinforzare la rosa del club spagnolo. L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra ed è stata rilanciata da As e Sport. Proprio inglesi sono le altre pretendenti del giocatore, e si tratta di tre big: United, Tottenham e Chelsea.

Guarin sarebbe infatti particolarmente apprezzato dai due allenatori di Red Devils e Spurs, ovvero Moyes e Villas Boas. Il Chelsea invece vorrebbe non solo il colombiano ma anche Ranocchia e Kovacic, in una complessa operazione, al momento molto improbabile. Ed è altrettanto difficile che l'Inter si privi di un titolare, a meno che le prestigiose pretendenti inseriscano contropartite di un certo spessore.