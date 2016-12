Barcellona, Iniesta: pronto il rinnovo fino al 2018

23:02 - Andres Iniesta è ad un passo dal rinnovo con il Barcellona. Ad annunciarlo l'edizione odierna del quotidiano spagnolo 'As' che parla di negoziazioni molto avanzate che potrebbero portare ad un annuncio ufficiale già giovedì prossimo, giorno in cui è previsto il pranzo di Natale della società con dipendenti e giornalisti. Il contratto del centrocampista, in scadenza nel 2015, secondo alcune indiscrezioni, sarà prolungato fino al 2018.

Il pranzo di Natale, lo scorso anno annullato per l'aggravarsi delle condizioni di salute di Tito Villanova, è sempre stata la vetrina preferita dal club per annunci importanti. Nelle passate stagioni sono stati annunciati i rinnovi di Xavi, Puyol e Messi. Il prolungamento di contratto tra il Barcellona e Iniesta era stato anticipato nei giorni scorsi dal direttore sportivo dei blaugrana, Andoni Zubizarreta, che a Radio Catalunya aveva dichiarato: "Con Andres siamo già in contatto per rinnovare prima di Natale".