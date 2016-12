Barbara Berlusconi e il Milan del futuro: Seedorf o Prandelli per la panchina

16:23 - Dopo il terremoto, le scosse di assestamento. Poi la rivoluzione. Barbara Berlusconi ha dato il via alle danze: il nuovo Milan sta rinascendo. Rinasce, perché il parto era già pronto la scorsa estate: panchina a Seedorf, responsabilità dell'area tecnica a Maldini, Michele Uva manager per gli aspetti finanziari. Se ne fece nulla, tutto rinviato. Ma stavolta non ci si fermerà. La figlia del Presidente Berlusconi ha le idee chiare: per la panchina Seedorf o l'alternativa Prandelli.

Il cittì azzurro è il piano B per la panchina. Piace l'idea di accoppiarlo ad Albertini per riproporre in rossonero il duo della Nazionale. Se si dovesse percorrere la strada che porta all'olandese, Maldini avrebbe un ruolo di prestigio nello staff dirigenziale. Zero chance per Pradè, visto troppo vicino alle posizioni di Galliani.

Già, e Galliani? Se, come sembra, si volterà pagina, l'attuale amministratore delegato ha davanti due strade: o diventare Presidente della Lega Calcio succedendo a Beretta, o mettersi in società con l'amico Preziosi rilanciando il Genoa. Via Galliani, difficilmente troverebbero spazio nel nuovo Milan suoi fedelissimi come Braida e Gandini.

Nel nuovo Milan non mancherà un uomo forte al controllo gestionale: Michele Uva (ex Parma e Lazio, ora al CONI) è favoritissimo su Claudio Fenucci, ora amministratore delegato alla Roma.

Rimane il capitolo Allegri: per il tecnico, in ogni caso questa sarà la sua ultima stagione in rossonero. Se la situazione dovesse precipitare tra Barcellona e Chievo, è già pronto il traghettatore: Devis Mangia più di Pippo Inzaghi. L'ex allenatore dell'Under 21 è consigliatissimo da Arrigo Sacchi, è milanese e milanista. Probabilmente l'uomo giusto in una stagione già sbagliata.