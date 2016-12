Ancelotti gela la Juve: "Come regalo di Natale vorrei il rinnovo di Xabi Alonso" 

10:28 - Carlo Ancelotti fa la letterina a Babbo Natale, o meglio al presidente del Real Madrid Florentino Perez: "Che regalo vorrei? Il rinnovo di Xabi Alonso". L'allenatore dei Blancos non vuole perdere il centrocampista spagnolo in scadenza il prossimo giugno: "E' un giocatore molto importante. Mi rivedo in lui, anche se ha più qualità tecnica". Sullo spagnolo c'è la Juventus che lo vorrebbe sostituire ad Andrea Pirlo.

Ancelotti dunque ribadisce ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, la volontà di trattenere Xabi Alonso al Real Madrid. Bisogna anche fare in fretta perché altrimenti lo spagnolo a partire da febbraio sarà libero di firmare con un'altra squadra a parametro zero, ed è già stato contattato dalla Juventus.