"Messi al Barcellona. Per sempre"

"Lionel Messi resterà al Barcellona. A vita". Lo ha deto Roberto Fernandez, che dirige le operazioni finanziarie del club campione d'Europa e verrebbe da dire: bella scoperta. E chi mai sospetta il contrario? E' che i sospetti ci sono, o per meglio dire: le tentazioni. Vagando fra i multimiliardari club d'Europa, pochi e noti, ogni primavera fioriscono le voci: hanno cambiato maglia tutti i numeri due del Pallone del recente passato (numero uno è Messi, inevitabile): tanto per citare Cristiano Ronaldo, dallo United al Real e con forte propensione a un abbandono rimandato alla prossima stagione. Perché Messi no? Perché Messi mai?

Perché a 28 anni (quelli del fenomeno argentino), 15 dei quali trascorsi fra i blaugrana dove ha vinto tutto e tanto e 4 Palloni d'oro, che saranno 5 a gennaio 2016, Messi al Barcellona guadagna 36 milioni di euro a stagione e 28 gli arrivano dagli sponsor: fanno 64 milioni, è il calciatore più pagato al mondo (Ronaldo, alle sue spalle, ne guadagna 54), ha un contratto che scade nel 2019 e insomma...

Vero che due-tre mesi fa si era scritto che il Chelsea era disposto a investire 500 milioni per avere Messi, contratto fino al 2021: 250 al Barcellona (clausola rescissoria) e altrettanti a lui per 5 stagioni. Ma qui siamo nel settore voci e correlate, chissà vere fino a che punto. Fatto sta che se qualche sceicco o qualche magnate russo ripenserà a Messi, dovrà fare i conti con questa duplice voglia: della Pulce e del Barcellona. La voglia di non dirsi addio. Nemmeno dopo che avrà smesso di giocare, crediamo.